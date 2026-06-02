Dünya Süt Günü\'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program düzenlendi. İlkokul öğrencileri, ilçe protokolüyle birlikte hayvancılık işletmesini ziyaret ederek sütün çiftlikten sofraya uzanan yolculuğunu uzmanlarından uygulamalı olarak öğrendi.

Edremit ilçesinde, çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve sütün üretim aşamalarını yerinde göstermek amacıyla özel bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulu Müdürü Ercan Şevik ve 3. sınıf öğrencileri katıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrenciler, Eroğlan Mahallesi'nde uzun yıllardır üretim faaliyetlerini sürdüren İsmail Erkan Akçay Hayvancılık İşletmesi'nin konuğu oldu.

Ziyaret kapsamında öğrencilere ilk olarak modern hayvancılık işletmesinin farklı departmanları ve işleyiş mekanizması tanıtıldı. İşletme sahibi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, çocuklara hayvansal üretimde büyük önem arz eden yem çeşitleri ve silaj yapımı hakkında temel pedagojik bilgiler aktardı. Teorik bilgilendirmenin ardından tesisin dana, düve ve buzağı bölümlerini heyecanla gezen minik öğrenciler, hayvanları yakından sevip tanıma fırsatı bularak çiftlik hayatını deneyimledi.

Etkinliğin en renkli ve dikkat çekici anları ise sütün ilk elde edildiği sağım ünitesinde yaşandı. Uzman ekipler eşliğinde sağım odasını inceleyen öğrencilere, sütün hijyenik şartlarda nasıl sağıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde, günümüz teknolojisinde kullanılan makineli sağım sistemleri ile geleneksel elle sağım yöntemleri arasındaki teknik farklar ve hijyen kuralları çocuklara anlatıldı. Hayvancılık faaliyetlerini ve sütün sağlıklı beslenmedeki hayati önemini yerinde görerek öğrenen öğrencilere program sonunda taze süt ikram edildi. Anlamlı etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu. - BALIKESİR