Dünya Süt Günü'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Süt Günü'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi

Dünya Süt Günü\'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi
02.06.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri hayvancılığı yerinde öğrendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program düzenlendi. İlkokul öğrencileri, ilçe protokolüyle birlikte hayvancılık işletmesini ziyaret ederek sütün çiftlikten sofraya uzanan yolculuğunu uzmanlarından uygulamalı olarak öğrendi.

Edremit ilçesinde, çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve sütün üretim aşamalarını yerinde göstermek amacıyla özel bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulu Müdürü Ercan Şevik ve 3. sınıf öğrencileri katıldı. Protokol üyeleri ve minik öğrenciler, Eroğlan Mahallesi'nde uzun yıllardır üretim faaliyetlerini sürdüren İsmail Erkan Akçay Hayvancılık İşletmesi'nin konuğu oldu.

Ziyaret kapsamında öğrencilere ilk olarak modern hayvancılık işletmesinin farklı departmanları ve işleyiş mekanizması tanıtıldı. İşletme sahibi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, çocuklara hayvansal üretimde büyük önem arz eden yem çeşitleri ve silaj yapımı hakkında temel pedagojik bilgiler aktardı. Teorik bilgilendirmenin ardından tesisin dana, düve ve buzağı bölümlerini heyecanla gezen minik öğrenciler, hayvanları yakından sevip tanıma fırsatı bularak çiftlik hayatını deneyimledi.

Etkinliğin en renkli ve dikkat çekici anları ise sütün ilk elde edildiği sağım ünitesinde yaşandı. Uzman ekipler eşliğinde sağım odasını inceleyen öğrencilere, sütün hijyenik şartlarda nasıl sağıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde, günümüz teknolojisinde kullanılan makineli sağım sistemleri ile geleneksel elle sağım yöntemleri arasındaki teknik farklar ve hijyen kuralları çocuklara anlatıldı. Hayvancılık faaliyetlerini ve sütün sağlıklı beslenmedeki hayati önemini yerinde görerek öğrenen öğrencilere program sonunda taze süt ikram edildi. Anlamlı etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Dünya Süt Günü, Edremit, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Süt Günü'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:32:18. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Süt Günü'nde Öğrencilere Hayvancılık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.