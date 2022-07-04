Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı

04.07.2022 11:50

Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı Vali Erol Karaömeroğlu: "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak"SİNOP Sinop'ta bir vatandaş, dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu 'özel mülkü olduğu ve kamulaştırma...

Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı

Vali Erol Karaömeroğlu: "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak"

SİNOP Sinop'ta bir vatandaş, dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu 'özel mülkü olduğu ve kamulaştırma yapılmadığı' gerekçesiyle ulaşıma kapattı. Ziyaretçiler, şelaleye giden kilometrelerce yolu yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Olaya el atan Sinop Valiliği, sorunun çözümüyle ilgili adımların atılacağını bildirdi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu özel mülkü olduğu gerekçesiyle toprak ve taş yığarak kapattı. Yolun kapanması nedeniyle hafta sonu gezisinde Sinop'u tercih eden ve şelaleye gitmek isteyen çok sayıda vatandaş, yaklaşık 8 kilometre yolu yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Aslan, "Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız. Diğer türlü biz yolu açmayız" dedi.

Ferdi Poyraz Aslan, kamulaştırılırsa yolun açılacağını dile getirdi. Aslan, "Burası bizim kendi arsamız. Yaklaşık 15-20 yıldır Erfelek Tatlıca Şelalesi olarak biliniyor. Buralarda işletmeler var, bizim yollarımız kamulaşmadı, paralar ödenmedi. Biz de bunu vali beye bildirdik. Ama burası hakkında bir çözüm üretilmedi. Şelalenin olduğu geçit bize ait. Geçen sene de kestik biz bu yolu, Erfelekli büyüklerimiz geldi, onların hatırları için biz burayı açmıştık ama yine çözüm bulamadık. Başvuruları yaptık, 'buralar kamulaşmıyor' dendi. Burası dedelerimizin yeri. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü biz yolu açmayız" ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ise yolun tekrar açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak, yasal süreçleri başlatacağız" diyerek duruma el koydu.

YORUMLAR
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Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: 'Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın' Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: 'Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleri yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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