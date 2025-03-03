Dünyanın En Dar Sokaklarında Ayakkabı Tamirciliği: 45 Yılın Hikayesi - Son Dakika
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Dünyanın En Dar Sokaklarında Ayakkabı Tamirciliği: 45 Yılın Hikayesi

Dünyanın En Dar Sokaklarında Ayakkabı Tamirciliği: 45 Yılın Hikayesi

Çorum'daki tarihi Dikiciler Arastası'nda 45 yıldır ayakkabı tamircisi olarak çalışan Kemal Ceyhan, mesleğini özveriyle sürdürmeye devam ediyor. Daracık sokağın restore edilmesiyle birlikte artan ilgiye rağmen, eski ürünlerin tercih edilmemesi nedeniyle işlerinin azaldığını belirtiyor.

03.03.2025 12:14  Güncelleme: 12:24
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ÇORUM (İHA) – Dünyanın ticaret yapılan en dar sokaklarından birisi olarak gösterilen Çorum'daki tarihi arastada 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Ceyhan, mesleğini aşkla devam ettiriyor.

Çorum'da bulunan ve 2 kişinin yan yana zorlukla yürüyebildiği Tarihi Dikiciler Arastası, 1.5 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu ile dünyanın en dar ticaret sokaklarından birisi olma özelliğini taşıyor. 2021 yılında Çorum Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılan 69 yıllık arasta kazandırılan dokuyla da turizme kazandırıldı. Kenti ziyaret eden vatandaşlardan ilgi gören sokakta 29 dükkan bulunuyor. 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Ceyhan, ilginin azaldığı mesleğini daracık sokakta yaşatmaya çalışıyor. İnsanların ayakkabılarını tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ettiğini ifade eden Ceyhan, her geçen gün müşterilerinin azaldığını söyledi.

"Yas¸ayan tarihiz"

Sokağın restore edilmesinin ardından canlandığını ifade eden Kemal Ceyhan, "45 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Yan taraftaki du"kkanda bir arkadas¸ımız daha var, kendisi de 40 yıldır burada esnaflık yapıyor. Biz burada canlı yas¸ayan tarihiz. Ayakkabı tamircisiyim, bu arastada 45 yıldır hizmet vermekteyim. C¸orum Belediyemiz o"ncu"lu"gˆu"nde burası restore edildi, yapanların eline sagˆlık, emegˆi gec¸enlere tes¸ekku"r ediyoruz. Burası c¸ok s¸ahane bir yas¸am merkezi haline geldi" dedi.

"Yamalıklı elbise giyen var mı ki yamalıklı ayakkabı giysinler"

İnsanların eski ürünleri tercih etmediğine vurgu yapan Ceyhan, "Ben 45 yıldır bu is¸i yapıyorum, işler son yıllarda biraz daha durgun hale geldi. Ayakkabıların pahalanmasıyla biraz daha işlerimiz azaldı. İs¸imizin artması lazım ama insanlar demek ki eski ürün kullanmaktan vazgec¸iyor. Şimdi insanların parası c¸ok oldugˆu ic¸in lu"kse daha c¸ok yöneliyor. Yamalıklı elbise giyen var mı ki yamalıklı ayakkabı giysinler" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyanın En Dar Sokaklarında Ayakkabı Tamirciliği: 45 Yılın Hikayesi - Son Dakika

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