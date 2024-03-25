Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi\'de Ramazan etkinliklerinde sahne aldı

Sevilen sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlar ile dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Şair Dursun Ali Erzincanlı, ilçe sakinleriyle buluştu. Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şiir ve Naat adlı söyleşi, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını hikaye, şiir ve naatlarla anlattı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Değerli sanatçımız bizlere duygu dolu bir akşam yaşattı. Mübarek Ramazan ayında bizlerle olduğunuz için, ilçemizin güzelliğine güzellik kattığınız için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
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