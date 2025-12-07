Dürüm fiyatına 5 çeşit yemek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR A.Ş. bünyesindeki Ev Yemekleri Lokantası'nda 5 çeşit yemek 175 TL'ye vatandaşlara sunulurken, emekliler için oluşturulan Emekli Kafeteryası'nda ise çay 2 TL'ye satılıyor. Vatandaşlar yemeklerin kalitesi ve fiyatından oldukça memnun olduğunu ifade ederken, görevli personel ise amaçlarının kaliteyi ucuz fiyata halkla buluşturmak olduğunu söyledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ürünleri ucuz fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor. KAYTUR A.Ş. bünyesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Ev Yemekleri Lokantası'nda her gün değişen menülerde 5 çeşit yemek 175 TL'ye satılırken, il genelinde 5 farklı mahallede bulunan Emekliler Kafeteryası'nda ise çay 2 TL'ye satılıyor.

İstanbul'dan gelen ve Ev Yemekleri Lokantası'nda yemek yiyen Serdar Tekay, yemeklerden ve fiyatlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Buranın doğal güzellikleri bizi çekiyor. İstanbul'dan sonra yaşanacak şehir diyebilirim. Yöresel yemekleri zaten çok hoşumuza gidiyor. Belediyenin de burada iyi çalıştığını söyleyebilirim. Böyle bir tesis her yerde yok. Fiyatlar bence gayet makul, yemekleri ise oldukça lezzetli. Belli ki buradaki şefler doğru bir şekilde seçiliyor. Yöresel yemekler damak tadında hazırlanıyor, ki biz de burada tatma fırsatı bulabiliyoruz" dedi.

Çağrı Bakırcı ise, "Gayet memnunuz, çok güzel. Manzara eşliğinde her ihtiyacımızı karşılıyor. Yemekleri bence çok iyi. Kalite olarak iyi, fiyat olarak da porsiyon fazla geldiği için ihtiyacımızı her türlü karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretli bir vatandaşın bile burada kendisini en iyi şekilde ağırlayabileceğini kaydeden Hakan Elbistan, "Arkadaşlar gayet ilgili, çok teşekkür ediyoruz. Ortam gayet nezih ve temiz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ailemizle geldiğimizde huzurlu bir ortam oluşturuyorlar sağ olsunlar. Fiyatlar gayet makul, asgari ücret seviyesindeki insanların bile kendisini güzel bir şekilde ağırlayacağı bir mekan" şeklinde konuştu.

"Günlük 25 çeşit yemekle hizmet veriyoruz"

Vatandaşlardan oldukça güzel geri dönüş aldıklarını ifade eden KAYTUR Ev Yemekleri Sorumlusu İsmail Furkan Olgun, "Ev yemekleri tesisimiz genellikle günde 25 çeşit ürünün çıktığı, 750 kişiye hitap eden bir tesis. Burada günlük ev yemekleri çıkartıyoruz. Yaptığımız ürünleri genellikle öğrenci arkadaşlarımız olsun, normal vatandaşlarımız olsun herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimiz burada açık mutfak şeklinde kendileri karar vererek yardımcı oluyoruz. Fiyatlarımız çok makul seviyede. 'Günün menüsü' şeklinde menümüz var, 175 TL. Çorba, kıyma sote, pilav, tatlı, salata, turşu şeklinde 175 TL'ye günlük menüler çıkartıyoruz. Menülerimiz gün gün değişebiliyor. Diğer ürünlerimizde de fiyatlarımız porsiyonlara bakarak çok uygun şekilde hizmet veriyoruz burada. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan aldığımız olumsuz bir geri dönüşümüz yok. Çok memnun olduklarını söylüyorlar" dedi.

"Evden kovulan buraya geliyor"

Emekliler Kafeteryası'nda vakit geçiren Metin Yiğit ise, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, "Burada çok güzel bir ortam var emekliler için. Çalışan personellerin hepsinden çok memnunuz. Bize yaptığı bu imkanlar nedeniyle belediyeye çok teşekkür ederim. Fiyatlar çok ucuz, tam emekli işi. Çay 2 TL, çorba 20 TL. Herkese çay ısmarlasan 50 TL yani, dostluk da ikramımızdan geliyor. Evinden kovulan buraya geliyor" ifadelerini konuştu.

Emekliler Kafeteryası personeli Durdu Can Ataş ise amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti vermek olduğunu belirtti. Ataş, "Emeklilere burada elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız, insanların buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılması. Bizim fiyatlarımız kar amacı gütmez, amacımız hizmet vermektir. En iyi şekilde hizmet verip, insanları memnun etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ