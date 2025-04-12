Duyarlı Gençlerden Örnek Davranış

Osmaneli'nde bir grup duyarlı genç, buldukları kayıp bir miktar parayı hiç tereddüt etmeden Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek takdire şayan bir davranış sergiledi.

Bu örnek olay, ilçe sakinleri tarafından büyük övgüyle karşılanırken, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gençlerin sergilediği dürüstlük ve sorumluluk bilincinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Torun, "İlçemizde kaybolmuş bir miktar parayı bulan duyarlı gençlerimiz, hiç tereddüt etmeden zabıta personelimize teslim ederek örnek bir davranış sergilediler. Bu güzel hareketleriyle hemşehrilik bilincini ve dürüstlüğü en güzel şekilde ortaya koyan gençlerimizi yürekten kutluyor, onları bu bilinçle yetiştiren ailelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Torun, toplumun bu tür erdemli davranışlarla güçlendiğini vurgulayarak, "Toplumumuzun böyle güzel örneklerle büyümesi ve güçlenmesi en büyük temennimizdir. Osmaneli Belediyesi olarak, bu değerli gençlerimizin her zaman yanındayız" şeklinde konuştu. - BİLECİK