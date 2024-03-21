Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bağımlılıkla Mücadele Derneği\'ni Ziyaret Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bağımlılıkla Mücadele, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'ni (BAMYAD) ziyaret ederek, çalışmalarına yönelik bilgi aldı. Başkan Özlü, derneğin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da destek olma sözü verdi.
Başkan Faruk Özlü, şehrin tüm paydaşlarını dinlemeye, ortak payda olan Düzce'nin bütünlüğünün korunması, gelişimi, değişimi noktasında STK'lar ile iş birliğine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Faruk Özlü, bu doğrultuda kısa adı BAMYAD olan Bağımlılıkla Mücadele, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Nagehan Yavuz, dernek yönetimi ve gönüllüler ile bir araya gelen Başkan Özlü, ilk olarak derneğin çalışmaları ve bugüne kadar gerçekleştirdiklerine dair bilgi aldı.
Her türden bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Özlü, Düzce'nin bağımlılık noktasında Türkiye genelinde kötü bir yerde olmadığını ancak okumama ve dedikoduya itibarın çok fazla olduğunu belirterek, "Düzce'de az okuyan, dedikoduya ve kulaktan duyma bilgilere itibar eden çok insan var. Türk milletinin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir. Şöyle bir örnek vereyim; 3 yıldır Düzce'deki hava kirliliği ölçümleriyle uğraştım. Türkiye'de mobil ölçme cihazları var 2'sini getirttik. Ölçüm yaptık. 4 tane de ilimizde ölçüm cihazımız var. Kaynakları analiz ettik. Düzce'de havanın kirli olduğu gün sayısı bir yılda ya 5 ya 10 gündür. Ama öyle bir anlatım var ki; sanırsınız Düzce'nin havası Türkiye'nin en kirli havası. Bu ezber kabullenilmiş bir ezber. Düzce'de işlerin kötü gitmesinden memnuniyet duyan bir kesim var. Bağımlılık konusu da önemli ama benim bildiğim Türkiye'nin en kötü ili değil. 3. Gruptayızdır" şeklinde konuştu.
Dernek üyelerinin talep ve isteklerini dikkatli şekilde dinleyen Başkan Özlü, öncelikli çizme, yağmurluk ve baret tedarikini kendisinin karşılayacağının sözünü verdi. Arama kurtarma konusuna ciddiyetle eğildiklerini ifade eden Özlü, "İtfaiye Müdürlüğünün koordinasyonunda bütün sivil toplum ve arama kurtarma ekiplerini organize etmek istiyoruz. O yüzden bir yapılanmaya gidiyoruz. Sizlerle önceden yaptığımız toplantılarda konuşulan çalışmalar tamamlandı. Faaliyete başlatıyoruz. Sizlerin de o yapılanmanın içinde olmanızı isterim" dedi.
Ziyaret, karşılıklı fikir alış verişi ve yapılması düşünülen ortak çalışmaların görüşülmesi ile devam etti. - DÜZCE
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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