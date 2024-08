Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, personellerle istişare toplantısı düzenledi

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ikinci dönemiyle birlikte yönetim ve çalışanlar arasındaki istişareler de hız kazandı. Belediye'nin insan kaynakları iştirak şirketi BelKA A.Ş. tarafından düzenlenen ve formenlerin Başkan Özlü ile bir araya geldiği toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Hizmet-İş Sendikası Düzce Şubesi Ali Kemal Esen ve belediyenin sahada görünen yüzü olan personellerden sorumlu formenlerle buluştu. Başkan Özlü, Düzce Belediyesi personellerinin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Bizler çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Düzce'yi birlikte güzelleştiriyor ve ileri seviye iller arasına sokmaya çalışıyoruz. Bu aşamada arkadaşlarımızın bize ileteceği görüşler, yaşanan aksaklıklar ve bu aksaklıklara dair çözüm öneri oldukça kıymetli. Bize gelen her türlü öneriyi dikkate alıyor ve kısa zamanda çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

BelKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz ise tüm çalışanlara kapılarının açık olduğunu dile getirerek, "Bizler Düzce Belediyesi adına çalışıyoruz ve Düzce halkına hizmet ediyoruz. En iyisini yapmaya çalıştığımızı biliyorum. Ancak biraz daha gayretle daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu aşamada bize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Bizler çalışanlarımızın evlerine huzurlu ve mutlu bir şekilde gitmelerini istiyoruz. Huzurlu ve mutlu çalışanlarımız işini daha güzel ve özverili yapacaktır. Benim kapım tüm çalışma arkadaşlarımıza her zaman açık. İstediğiniz zaman gelerek her türlü sorununuzu anlatabilirsiniz. Çözüm konusunda da size her zaman yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan formenler toplantının oldukça faydalığı geçtiğini, istişare ve koordinasyon ile işlerin daha da kolaylaşacağını söylerken, toplantının ardından yeni dönemde personeller için hazırlanması düşünülen kıyafetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE