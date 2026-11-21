Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyenin borçları üzerinden yapılan açıklamalara değindi. Düzce Belediyesi'nin borcunun 1 milyar 980 milyon lira olduğunu söyleyen Başkan Özlü, "2019 yılında göreve geldiğimde belediyenin toplam borcu 477 milyon 500 bin liraydı. O rakamı bugüne taşıyın; 6,4 milyar eder. Belediyenin kullandığı kredilerin nerede olduğunu görmek istiyorsanız pazaryerlerine bakın, Asar Kemer Park'a bakın" dedi.

Düzce Belediyesi'nin piyasadan alacaklarının 973 milyon TL iken, piyasaya olan borçlarının ise yaklaşık 600 milyon lira olduğunu da açıklayan Özlü, "Hiç kimse Düzce Belediyesi'nin faaliyetleri üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın, mahcup olur" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beyciler Mahallesi'nde hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yaptırılan Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Başkan Özlü burada yaptığı konuşmada, bir sene önce temeli atılan sağlık yatırımının bir sene içerisinde tamamlandığını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Düzce'de varlıklı insanlara yaptığı çağrıyı hatırlatan Başkan Özlü, "Ya bir kreş, ya bir sağlık ocağı, ya bir okul ya da bir kütüphane yapsınlar diye bir çağrıda bulunmuştum. Yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu yapıların başka varlıklı kişilere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Bugüne kadar döktüğümüz asfaltın maliyeti 524 milyon lira"

Beyciler Mahallesi'ni yakından takip ettiğini ifade ederek, asfalt çalışmalarına değinen Özlü, "İnşallah Beyciler için daha fazla asfalt yapacağız. Bugüne kadar döktüğümüz asfaltların toplam maliyetini 524 milyon lira. Bir 500 milyon daha kredi kullanacağız. Petrol fiyatlarının artması, bitümün pahalılanması bizi biraz zorluyor. Döktüğümüz asfalt miktarını azaltıyor. Ama tekrar söylüyorum; benim görev sürem bitmeden önce Düzce'de asfaltlanmamış bir tek cadde, bir tek sokak kalmayacak" ifadelerini kullandı. Geçmişte bozuk yollar üzerinden Düzce Belediyesi'ni eleştirenlerin bugünlerde ise belediyenin borçları üzerine yoğunlaştıklarını belirten Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre Düzce Belediyesi'nin toplam borcunun 1 milyar 980 milyon lira olduğunu açıkladı.

2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin toplam borcunun 477 milyon 500 bin lira olduğunu hatırlatan Başkan Özlü, o günkü rakamlar üzerinden yapılan kıyaslamalar için ise, "O rakamı bugüne taşıyın; 6,4 milyar eder. Bundan 7 sene önceki 1 milyon ile bugünkü 1 milyonu aynı görüyorlar. O günkü borç 6,4 milyardı, bugünkü borç 2 milyar. Belediyenin kullandığı kredilerin nerede olduğunu görmek istiyorsanız pazaryerlerine bakın, Asar Kemer Park'a bakın. Her yere bakın. Bugüne kadar bir gün dahi kredi kullanıp maaş ödemedik. Borcun miktarından ziyade borcun çevrilebilirliği önemlidir" şeklinde konuştu.

"Piyasaya borcumuzdan fazla alacağımız var"

Düzce Belediyesi'nin piyasadan alacaklarının 973 milyon TL iken, piyasaya olan borçlarının ise yaklaşık 600 milyon lira olduğunu açıklayan Özlü, "Piyasaya borcumuzdan daha fazla piyasa alacağımız var. Bunu da bu vesile ile netleştirmiş olalım. Hiç kimse Düzce Belediyesi'nin faaliyetleri üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın, mahcup olur. Benim tek işim belediye başkanlığı. Bakkalım, marketim, fabrikam yok. Arsa alıp satmıyorum. Benim tek işim bu. O yüzden Düzce'nin sorunlarını en iyi bilen benim. Kimse kusura bakmasın" diye konuştu.