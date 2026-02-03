Düzce Belediye Meclisi 47 gündem maddesini görüştü - Son Dakika
Düzce Belediye Meclisi 47 gündem maddesini görüştü

03.02.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
Düzce Belediye Meclisi, şubat ayı ilk toplantısında içme suyu projeleri, araç alımı ve imar konularından oluşan 47 gündem maddesini görüştü. Meclis Başkanı Yardımcısı Hasan Günden, büyük içme suyu projeleri hakkında bilgi verdi.

Düzce Belediye Meclisi, şubat ayı birinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Görüşülen 47 gündem maddesi komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi, şubat ayı ilk toplantısı Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 47 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, ilk olarak bir önceki meclis tutanak özeti oylanırken daha sonra ise gündemin ilk 3 maddesinde yer alan müdür kadrolarına atama, Düzce içme suyu temin projesi kapsamında Mısır'da üretim tesisine yönelik teknik ziyaret ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne düzenlenen ziyaretlere dair meclis üyelerine bilgi sunumunda bulunuldu.

Araç-ekipman incelemesi ve alımı yapmak için Almanya ve Hollanda'ya ziyaret talebi de üyelerin oyları ile kabul edilirken, Düzce Belediyesi ile Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler Esnaf Odası arasında Halk Ekmek Büfelerinde gerçekleştirilecek çalışma noktasında protokol yapılması talebi de kabul edildi.

Düzenli depolama tesisi Lot1/etap2 yapım işi ve 5 adet mikser alımı için kredi çekilmesi talebi başta olmak üzere araç alımı talepleri, müdürlükler arası aktarma talepleri ile şirketler nezdinde çek karnesi, kredi kartı ve teminat mektubu talepleri, 2026 yılı evsel atık ile gelir tarifelerinde değişiklik talepleri, muhtarlık hizmet binaları konularında destek talebi, il afet ve acil durum müdürlüğü ücretsiz seyahat hakkı talebi ve Düzce Turizm Master Planı için aktarma yapılması talepleri görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Başkan Yardımcısı Hasan Günden, içme suyu yatırımları noktasında meclis üyelerine bilgilendirme de bulundu. Düzce tarihinin en büyük içme suyu projesini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Günden, projelerin detayları ve bütçeleri ile ilgili de bilgi vererek bu yatırımların Düzce'nin 50 yılını kurtarmak adına yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

İmar plan değişiklikleri, tahsis değişikliği, yol boyu ticaret ve itiraz taleplerinin yer aldığı imar konuları da meclis üyeleri ile görüşülerek imar komisyonuna havale edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

