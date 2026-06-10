MEBİS büyük kolaylık sağlıyor

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, 2026 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların en zor günlerinde yanında olmaya devam eden müdürlük cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerini yılın ilk 5 aylık döneminde de sürdürdü.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, mevcut mezarlıkların temizliğinden yenilenmesine birçok rutin çalışmasını sürdürürken, 2026 yılının ilk 5 aylık dönemine ait cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerinin rakamsal verilerini paylaştı. Müdürlük, bu süreçte toplamda 816 cenaze nakil işlemini gerçekleştirirken, merkez mahallelerde 435 mezarın hazırlanmasına katkı verdi. Aynı dönemde 620 cenazeye gasil hizmeti sunan müdürlük, 17 cenazenin de ücretsiz olarak uzak illere uçak ile naklini sağladı.

Düzce Belediyesi tarafından kısa adı MEBİS olan mezarlık bilgi sisteminin devreye alınması ile teknolojik altyapısını güçlendiren müdürlük, sistem sayesinde mezar yerlerinin dijital ortamda görüntülenebilmesini, aynı zamanda sürekli güncellenen sistem ile vatandaşların kabir konumlarına ve fotoğraflarına kolaylıkla ulaşabilmesini sağladı.

Hayatın her anında vatandaşlarla iç içe olarak hizmet üretmeyi sürdüren Düzce Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü 80 mezarlıkta rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budama, çalı, ot temizliği ile çevre düzenlemelerini, yıpranan mezarlık yolları ve parsel duvarlarının yenilenmesine yönelik bakım-onarım çalışmalarını da aksatmadan yerine getirdi.

485 cenaze evine çadır, tabure, çay kazanı taziye hizmetlerini de ücretsiz şekilde ulaştıran müdürlük, manevi atmosferin güçlendirilmesi noktasında ses sistemi kurulan mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasını, mezarlıklar içi aydınlatma çalışmalarını da aynı dönem içerisinde sürdürdü. - DÜZCE