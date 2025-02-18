Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, Köy Okulu Öğrencilerini Ağırlıyor

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Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, okul ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mart 2024'te Düzce Belediyesi girişimleri ve TÜBİTAK'ın desteği ile bölgenin en kapsamlı Bilim Merkezi olarak hizmete başlayan mekan Fen Bilimleri'nin uygulama alanları başta olmak üzere birçok branşta fırsat eşitliğini sağlıyor, köy okullarında öğrenim gören minikleri ağırlıyor.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, Fen ve Teknoloji meraklısı çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Çocukların fırsat eşitliği içinde teknolojiyi yakından tanıması, bilimsel konuları uygulamalı olarak tecrübe edebilmesi amacına uygun olarak hizmet veren Bilim Merkezi özellikle köy okullarından miniklere ev sahipliği yapıyor. Gölyaka Hacısüleymanbey Köyü Yeni Yaşam İlk ve Orta Okulu'ndan 81 öğrencinin ziyaret ettiği Bilim Merkezi'nde sergiyi gezen öğrenciler öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı. Bilim Merkezi öğretmenlerinin bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıkları öğrenciler servislerle getirildikleri merkezde farklı atölye ve deneylere katılıp bilim ve teknoloji hakkında bilgi edindi. Klasik eğitim öğretim sistemleri dışında öğrencilere küçük yaşta bilim sevgisini aşılama amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenen Bilim Merkezi, kuruluşundan bu yana sahip olduğu eğitimde fırsat eşitliği misyonunu en iyi şekilde yerine getiriyor.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK'tan alınan 30 Milyon TL hibe sayesinde kısa süre içinde başlayacak kapasite artırımı ile birlikte, köy okulları başta olmak üzere Düzce genelindeki tüm okullar için randevu sistemi dahilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - DÜZCE