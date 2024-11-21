Düzce Belediyesi, Cenaze Duyurularını Dijital Ortama Taşıdı

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Düzce Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarını daha kolay takip edebilmeleri amacıyla cenaze duyurularını resmi internet sitesi üzerinden yapıyor.

Düzce Belediyesi, cenaze duyurularını dijital ortamda yayınlamaya başladı. Düzce'de vefat edenlerin cenaze bilgileri, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Düzce Belediyesi'nin web sitesinde yer alan https://duzce.bel.tr/dizin/vefat-edenler adresi üzerinden, vefat eden kişilerin isimleri, cenaze töreni ile ilgili detaylar ve defin tarihleri gibi bilgilere erişebilecek. Bu sayede, vefat edenlerin yakınları ve vatandaşlar, hızlı ve doğru bilgilere kolayca ulaşabilecek. - DÜZCE