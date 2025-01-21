Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi\'nde Sömestr Etkinlikleri Başladı

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde sömestr tatili etkinlikleri başladı. 5-6 ve 7-13 yaş gruplarına yönelik açılan atölyelerde tatili değerlendirmek isteyen çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sunuluyor.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından sömestr tatilini çocuklar için birbirinden farklı etkinliklerle keyifli ve eğlenceli hale getirecek etkinlikler düzenlendi. 20-31 Ocak tarihleri arasında Ara Tatil Etkinlik Atölyeleri düzenlenen ve 5-6 yaş ve 7-13 yaş gruplarına yönelik olarak planlanan atölyelerin ilk gününde çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle buluşturuldu.

Öğrenciler, Robotik Kodlama, Doğa Bilimleri, Minik Şefler Mutfağı, Zeka Oyunları, Görsel Sanatlar, İngilizce, Ritim ve Değerler Eğitimi adı atlında hazırlanan atölyelerde hem kendilerini deneyimledi hem de keyifli zaman geçirdi. - DÜZCE