Düzce Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi hazırladığı erzak kolilerini hane hane gezerek dar gelirli ailelere ulaştırıyor. Ayrıca 400 haneye günde 2 öğün sıcak yemek servisi de yapılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan erzak kolileri, müdürlüğün kayıtlarında bulunan listeler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hanelere tek tek giden ekipler, içerisinde gıda maddeleri bulunan paketleri program dahilinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce 'iftar kardeşliği' adı altında başlatılan sıcak yemek hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Hayırseverlerin de desteğiyle hijyenik şartlar altında hazırlanıp paketlenen 2 öğünlük yemekler, her gün 400 haneye ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik görevlerini en etkin şekilde yerine getiren Düzce Belediyesi, yaptığı destekler ile yüzlerde tebessüm oluşturuyor. - DÜZCE