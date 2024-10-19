Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi\'nde Psikolojik Destek

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Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi, bünyesinde eğitim gören çocukların fiziksel ve sosyal durumlarının yanı sıra ailelerinin de çocuklarının durumuna destek olabilmesi adına psikolojik açıdan gelişimlerine destek oluyor.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelKA İnsan Kaynakları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören öğrencilerin, sosyal hayata adaptasyonları, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanında psikolojik sağlıkları da yakından takip ediliyor. Sağlık Müdürlüğü desteği ile Halk Sağlığı Merkezi'nden gelen uzman psikolog ve pedagoglar, 25 öğrenci ile tek tek sohbet ederek, yaşadıkları sorunları ve yaşlarına göre davranışlarının analizini gerçekleştirdi.

Uzmanlar öğrenciler ile görüşmelerin ardından ailelerle de görüşerek çocuklarda görülen davranış bozuklukları yada iyi hallerini ailelerine bildirerek tedbir almaları ve iyi hal gösteren çocukların eğitimlerine yönelikte ailelerin sağlayacakları katkılar hakkında bilgiler verdi.

Bu görüşmelerin ardından Psikolojik Danışman Şule Pürcü, çocukların kreşe alışma dönemlerinde ailelerin dikkat edeceği hususlar, sahiplenme, değerler eğitimi, bilgisayar ve televizyonda ekran kullanımı ve süreleri, çocuğun mahremiyet duygusunun gelişmesi gibi konularda da bilgilendirmede bulundu. - DÜZCE