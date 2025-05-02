Düzce Belediyesi İştirak Şirketlerinde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi İştirak Şirketlerinde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Düzce Belediyesi İştirak Şirketlerinde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim kurulu üyelerini atadı. Düzce Belka A.Ş., Düzce Beltaş A.Ş., Düzce Beltur A.Ş., Beltem A.Ş. ve Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş. için yeni yöneticiler belirlendi.

02.05.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesine ait iştirak şirketlerinde yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinde yeni yönetim belli oldu.

Buna göre, Düzce Belka A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ataç Aki, Genel Müdür Erdem Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şulenur Yılmaz Kubilay, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Biriktir.

Düzce Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı Okan Özkasap, Genel Müdür Üzeyir Yiğit, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ethem Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Alp Kocaman, Ahmet Azap, Serdar Demir.

Düzce Beltur A.Ş. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Cicü, Genel Müdür Vekili Erdem Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özkan Çakmakçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Aslan, Mustafa Kayıkçı, Yakup Demircan.

Beltem A.Ş Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Erkan Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Pişkin, Yönetim Kurulu Üyesi Eren Celal Varol.

Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kumbar,

Genel Müdür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Yavuz, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Yılmaz. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İştirak Şirketlerinde Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika

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