Düzce Belediyesi Kütüphaneleri Minik Misafirleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Kütüphaneleri Minik Misafirleri Ağırlıyor

Düzce Belediyesi Kütüphaneleri Minik Misafirleri Ağırlıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile Düzce'ye kazandırılan kütüphaneler, Kütüphaneler Haftası'nda minik misafirleri ağırlıyor. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, kitaplarla vakit geçiriyor.

29.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:59
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile Düzce'ye kazandırdığı kütüphaneler, minik misafirlerini ağırladı. Kütüphaneler Haftası'nda Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, kitaplarla vakit geçirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün eğitime verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olan ve öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan kütüphaneler büyük ilgi görüyor. Haftanın 7 günü hizmet veren ve ramazan ayı nedeniyle sahura kadar açık olan kütüphaneler, sabahın erken saatlerinde doluyor.

Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Kütüphaneler Haftası'nda minik misafirlerini ağırladı. Kütüphane ile tanışan ve vakit geçiren öğrenciler kitapları inceledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Kütüphaneleri Minik Misafirleri Ağırlıyor - Son Dakika

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