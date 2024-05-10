Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yerel

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kurum personeline yönelik tezhip ve karakalem kursları başladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Meslek Edindirme Kursları, birbirinden farklı ve öğretici kursları vatandaşlarla buluşturmasının yanı sıra kamu kurumlarıyla da işbirlikleri gerçekleştiriyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile imzalanan ve kurs, eğitim ve proje çalışmalarını içeren işbirliği protokolü çerçevesinde 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelin moral ve motivasyonunu artırmak üzere tezhip ve karakalem kursları başladı.

Kurum personelinin isteği doğrultusunda açılan kurslar sayesinde, 112 personelleri yeni beceriler kazanıyor. - DÜZCE