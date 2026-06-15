Düzce'de 5 bin 507 adet kanal açıldı - Son Dakika
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Düzce'de 5 bin 507 adet kanal açıldı

Düzce\'de 5 bin 507 adet kanal açıldı
15.06.2026 13:42  Güncelleme: 13:44
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Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yılın ilk 5 ayında 5 bin 507 kanal açma, 2 bin 350 vidanjör hizmeti, 6 bin 658 metre kanalizasyon hattı ve 5 bin 780 metre içme suyu hattı döşedi. Ayrıca 916 su arızasına müdahale edildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yılın ilk 5 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, bu dönemde 5 bin 507 kanal açma, 2 bin 350 vidanjör hizmetinin yanı sıra içme suyuna erişimin kolaylaştırılması ve kanalizasyon sorunlarının çözümü ile ilgili hizmetlerini de aksatmadan yerine getirdi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 01 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği hizmetleri kapsayan ilk 5 aylık döneme ait faaliyet raporunu paylaştı.

Tamir, bakım ve onarım çalışmaları başta olmak üzere yeni hatların açılması noktasında çalışmalarını sürdüren müdürlük, söz konusu dönemde sorumluluk sahası dahilinde 5 bin 507 adet kanal açma ve 2 bin 350 adet vidanjör çekim hizmeti gerçekleştirdi.

Aynı dönem içerisinde 136 adet kanalizasyonun parsel bağlantısını yaparken, kanalizasyon ana hat ve parsellerde meydana gelen 62 arızanın giderilmesini sağladı. İlk 5 aylık dönemde 6 bin 658 metre kanalizasyon hattı çeken müdürlük ekipleri, 242 adet kanalizasyon ızgara açma, temizleme, yükseltme işlemini de şartlara uygun şekilde gerçekleştirdi.

İçme suyuna erişimin sağlıklı şekilde sürdürülebilir hale getirilmesi yönünde de adımlar atmaya devam eden müdürlük, bu dönemde 5 bin 780 metre yeni içme suyu hattı ve bin 810 metre hat yenileme işlemini başarılı şekilde tamamladı. Ekipler, içme suyu ana hat ve parsellerde meydana gelen 916 arızaya müdahale etti.

Yağmur suyu hatlarının döşenmesi açısından imkanlarını sahaya yansıtan müdürlük, bin 591 metrelik hat döşenmesini sağlarken, 235 baca açma ve yükseltme işleminin yanı sıra 42 parsel yükseltme işlemini de tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 5 bin 507 adet kanal açıldı - Son Dakika

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