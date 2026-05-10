Anneler Günü'nde belediyeden özel çocuğu olan 3 anneye sürpriz
Anneler Günü'nde belediyeden özel çocuğu olan 3 anneye sürpriz

10.05.2026 23:26  Güncelleme: 23:39
Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engelli çocuğu olan üç anneye Anneler Günü'nde kuaför hizmeti sunarak sürpriz yaptı. Anneler, kişisel bakım sonrası Mutfak Sanatları Merkezi'nde çocuklarıyla buluştu.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engelli çocuğu olan üç fedakar anne için Anneler Günü'nde anlamlı bir sürpriz hazırlayarak, kuaför hizmeti sundu.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınan anneler, günün yorgunluğunu ve stresini bir nebze olsun atabilmeleri için kuaföre götürüldü. Kişisel bakım hizmetlerinden faydalanan annelere Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç da eşik etti. Daha sonra Mutfak Sanatları Merkezi'ne götürülen anneler, burada çocukları ile buluştu. Kendileri için hazırlanan sürprizle duygusal anlar yaşayan anneler, uzun zamandır böyle kendilerine ait bir zaman geçirmediklerini ifade ederek, Düzce Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
