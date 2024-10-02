Düzce Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Yaşlı Kadının Evi Temizlendi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Yaşlı Kadının Evi Temizlendi

Düzce Belediyesi\'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Yaşlı Kadının Evi Temizlendi

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde 75 yaşındaki Sabiha Görün'ün evini temizleyerek sosyal sorumluluk projesine imza attı. Güler yüzlü personel, yaşlı kadının bakımına da destek oldu.

02.10.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri çalışanları, sorumluluk alanındaki site ve binaların temizlik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları ile de gönüllere dokunuyor.

Düzce Belediyesi her alanda olduğu gibi şirketleşme alanında da başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu dahilde site, fabrika, resmi kurum gibi kuruluşların temizlik hizmetlerinin yapılması için kurulan Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri son dönemde ev temizliklerine de başladı. Güvenilir ve güler yüzlü personelleri ile ev temizliği konusunda da Düzcelilere yardımcı olan şirket, gönüllere de dokunuyor. Dünya Yaşlılar Günü'nde farkındalık oluşturmak için rahatsızlığından dolayı evini temizleyemeyecek durumda olan Sabiha Görün'ün (75) evine giden şirket personelleri, evi temizleyerek, yaşlı kadının kişisel bakım ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendi.

Her zaman yanında olduklarını ileten personeller, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de selamını iletirken, Görün ise kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirerek "Çok memnun oldum. Allah böyle iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Ben Belediye Başkanımızı çok seviyorum. Bu adam, bu mahallede çok seviliyor. Çok iyi birisi. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Yaşlı Kadının Evi Temizlendi - Son Dakika

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