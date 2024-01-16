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Düzce Belediyesi Personellerine Etkili İletişim Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Personellerine Etkili İletişim Eğitimi Verildi

Düzce Belediyesi, vatandaşlarla bire bir iletişim halinde olan personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde 'Etkili İletişimde Diksiyon ve Beden Dili' eğitimi verdi. Eğitimde, vatandaşlarla iletişim esnasında yapılması gerekenler, konuşma üslubu ve hitabet gibi konular ele alındı.

Düzce Belediyesi Personellerine Etkili İletişim Eğitimi Verildi
16.01.2024 - 11:48,
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Düzce Belediyesi, vatandaşlarla bire bir iletişim halinde olan personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde 'Etkili İletişimde Diksiyon ve Beden Dili' eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyenin temsili ve vatandaşlarla iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi noktasında belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk tarafından belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlarla bire bir iletişim halinde bulunan personellere yönelik "Etkili İletişimde Diksiyon ve Beden Dili' eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, Ertürk tarafından, vatandaşlarla gerek telefon gerekse de yüz yüze görüşme esnasında yapılması gerekenler, konuşma üslubu, hitabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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