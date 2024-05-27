Düzce Belediyesi Tarım Akademisi\'nde Mısır Ekimi Gerçekleştirdi

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Düzce Belediyesi, verimli topraklara sahip arazilerde tarımsal üretim için kolları sıvadı. Tarım Akademisi arazisinde 22 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur ile birlikte faaliyetlerini sürdüren ve tarım tekniklerinin hem öğretildiği hem de uygulandığı bir merkeze dönüşen Tarım Akademisi, Düzce'nin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesini de sağlıyor. Düzce Belediyesi'ne tahsis edilen arazisinde faaliyet gösteren Tarım Akademisi, kentte tarımsal üretimin arttırılması ve atıl vaziyetteki tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla Başkan Dr. Faruk Özlü'nün önderliğinde yürütülen çalışmalarda 22 dekarlık arazide mısır ekimi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl da mısır yetiştirilen araziden, bu yıl da yüksek verim bekleniyor.

Düzce Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Konuralp'teki tarım arazilerinde ise çeltik ekimi yapılacak. - DÜZCE