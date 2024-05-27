Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde Mısır Ekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde Mısır Ekimi Gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi Tarım Akademisi\'nde Mısır Ekimi Gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi, Tarım Akademisi arazisinde 22 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirdi. Tarım Akademisi, tarım tekniklerinin öğretildiği ve uygulandığı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

27.05.2024 18:16  Güncelleme: 18:17
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Düzce Belediyesi, verimli topraklara sahip arazilerde tarımsal üretim için kolları sıvadı. Tarım Akademisi arazisinde 22 dekarlık alana mısır ekimi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur ile birlikte faaliyetlerini sürdüren ve tarım tekniklerinin hem öğretildiği hem de uygulandığı bir merkeze dönüşen Tarım Akademisi, Düzce'nin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesini de sağlıyor. Düzce Belediyesi'ne tahsis edilen arazisinde faaliyet gösteren Tarım Akademisi, kentte tarımsal üretimin arttırılması ve atıl vaziyetteki tarım alanlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla Başkan Dr. Faruk Özlü'nün önderliğinde yürütülen çalışmalarda 22 dekarlık arazide mısır ekimi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl da mısır yetiştirilen araziden, bu yıl da yüksek verim bekleniyor.

Düzce Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Konuralp'teki tarım arazilerinde ise çeltik ekimi yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nde Mısır Ekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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