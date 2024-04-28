Düzce\'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çevrem İlkokulu öğrencileriyle buluştu

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri, tanıtım etkinlikleri çerçevesinde son olarak Çevrem İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

"Acil Durumlarda Tek Numara 112" sloganıyla yola çıkan Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, son etkinliğini Gölyaka'da bulunan Çevrem İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Çocuklara acil durumlarda 112'yi aramaları gerektiği konularda eğitim verildi. Eğlenceli eğitimler ile çocuklara 112'yi daha iyi anlatan ekipler, merkezin çalışma sistemiyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunarak, ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. - DÜZCE