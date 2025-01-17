Düzce\'de 2.6 Milyon Poliklinik Hizmeti

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 20024 yılında 2 milyon 618 bin 60 kişiye poliklinik hizmeti verildiği, binlerce kişinin sağlık taramasından geçtiği, eğitim verildiği bildirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Selçuk Aslan, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz'dan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2024 yılında 2 milyon 618 bin 60 kişiye poliklinik hizmeti, 878 bin 990 kişiye acil servis hizmeti, 54 bin 215 kişiye ameliyat, 3 bin 410 doğum, 2 milyon 814 bin 234 kişiye aile hakemleri tarafından hizmet verildi, 286 bin 15 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti, 4 bin 339 bebeğe işitme tarama testi, 105 okulda 7 bin 883 öğrenciye işitme tarama testi, 40-69 yaş arası 11 bin 190 kadına meme kanseri mamografi taraması, 14 bin 560 kişiye serviks kanseri tarama testi, 9 bin 276 kişiye kolorektal kanser taraması verildiğini söyledi.

Dr. Yılmaz, ayrıca 45 bin 745 vakada 112 Acil Sağlık hizmeti verildiğini, 15 bin 730 kişinin evde sağlık hizmeti aldığını ve ziyaret edilen 80 yaş üstü hasta sayısının da 2 bin 151 olduğunu aktardı.

Toplantıda ayrıca 2025 yılında yapılacak olan faaliyetler başlıklar halinde aktarıldı. - DÜZCE