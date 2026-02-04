Düzce\'de 2 bin 470 Konut İçin Kura Çekildi

DÜZCE (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 2 bin 470 konut için hak sahipleri kurayla belirlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Özkay, il genelindeki konutlar için 23 bin 482 başvuru alındığını bildirdi. Başvuruların toplumun her kesimini kapsadığını belirten Özkay, "Düzce'de toplamda 2 bin 470 hak sahibi belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içerisinde oturabilecekleri sıcak yuvalar inşa edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum" dedi.

"2 bin 470 konutun bir yıl içerisinde tamamlanacağı kanaatindeyiz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 depreminden büyük dersler çıkaran bir şehir olduklarına işaret etti. Kentin konut stokunun yüzde 80'inin yeni yapılar olduğunu dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"Şehrimizin konut stokunun yüzde 50'si zemin artı birdir, yüzde 40'ı zemin artı ikidir, yüzde 9'u zemin artı 4'tür. 2019'da göreve başladığımda meclisten bir karar alarak, 'Maksimum konut yüksekliği zemin artı 4' olacak dedik. Bugün kurada çıkacak olan 2 bin 470 konutta benzer şekilde deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yapılacağı için depreme karşı dirençli bir şehir olarak önemli bir adım atılmış olacak. Düzce'de 2 bin 470 konutun bir yıl içerisinde tamamlanacağı kanaatindeyiz. Bugün çekilişi yapılacak olan konutların bir yıl içerisinde tamamlanması ve bugün çıkacak olan hak sahiplerine teslim edilmesini istiyoruz."

"Dirençli şehirler inşa etmek zorundayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra deprem gerçeğiyle de yaşamak zorunda olduğunu vurguladı. Suver, "İstatistiklere göre ülkemizde her yıl 20 ila 25 bin arasında deprem oluyor. Denizin üzerinde yaşıyor gibiyiz. Tabii bunların çoğunu hissetmiyoruz. İnşallah düşük düzeyde de devam eder. Ardından iklime bağlı olarak seller ve yangınlar var. Bütün bunlar ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlardır. Biz bu cennet vatanda yaşamak istiyorsak bu şartlara karşı dirençli şehirler inşa etmek zorundayız. 2000'li yıllara kadar yapılan binalarımız maalesef depreme dayanıklı değil. Bunu acı bir şekilde depremlerde yaşadık. 2000'li yılların başındaki verilere göre ülkemizde yaklaşık 6.5 milyon dönüşmesi gereken bina vardır. Bakanlığımız bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu dönüşüm sadece bakanlık tarafından yapılmıyor. Vatandaş, belediye ve bakanlık olmak üzere üç eksen üzerinde yürüyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bir yanda dönüşüm sürerken, diğer yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal konut projeleri hayata geçirildiğine dikkati çeken Suver, "Ülkemizde bir taraftan yeni konutlar üretiyoruz, diğer taraftan da mevcut yapı stoğunu dönüştürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Şehit aileleri direkt hak sahibi sayıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas ile milletvekilleri Ayşe Keşir ve Talih Özcan da, projenin kente hayırlı olması temennisinde bulunarak, vatandaşların heyecanına ortak oldu.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. Başvuru yapan 34 şehit ailesi kontenjan gereği doğrudan hak sahibi sayılırken, diğer konutların sahipleri noter huzurunda belirlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Uygulama Daire Başkanı Murat Özkay ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE