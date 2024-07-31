Düzce'de 2024 Yılı Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Düzce'de 2024 Yılı Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı

Düzce\'de 2024 Yılı Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yapılan arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2024 yılı fındık hasat tarihlerini açıkladı. Sahil kesimde 7 Ağustos, orta kesimde 14 Ağustos ve yüksek kesimlerde 21 Ağustos olarak belirlenen hasat tarihlerinden önce fındıkların hasat edilmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, fındık hasadı öncesinde ot temizliği yapılması, fındığın doğru olgunluğa ulaşması için dikkat edilmesi gereken kriterler ve hasat edilen fındıkların doğru şekilde muhafaza edilmesi konularında da bilgilendirme yapıldı.

31.07.2024 08:28
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, yapılan arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2024 yılı fındık hasat tarihlerini açıkladı.

İl Müdürü Esra Uzun, Düzce için önemli tarım ürünü olan fındıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, il genelindeki hasat başlangıç tarihleri; sahil kesim 7 Ağustos, orta kesimde 14 Ağustos ve yüksek kesimlerde 21 Ağustos olarak belirlendi.

Esra Uzun fındık hasadı öncesinde ot temizliği yapılması gerektiğini belirterek "Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticiler tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerinde bulundu.

İl Müdürü Esra Uzun, fındıkta hasat olgunluğu kriterlerini ise şu şekilde sıraladı; "Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları. Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması. Sert meyve kabuğunun 3/4 oranında kızarması ve iç fındığın kendine has sertlik ve tadını alması. Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyvelerin 3/4'ünün daldan dökülmesi.

Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi. Üreticilerimizin fındık hasadı esnasında dikkat etmesi gereken konular. Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir."

"Fındık çuvalda bekletilmemeli"

Toplanan fındıkların çuvallarda bekletilmemesi gerektiğini bildiren Uzun, "Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen aflatoksinli fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sanayicimiz hem de üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke ekonomimiz zarara uğrayacaktır. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır.2024 yılı fındık üretim sezonunda tüm çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı bereketli olsun" şeklinde açıklamada bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 2024 Yılı Fındık Hasat Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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