Düzce\'de 24 yıllık sorun çözüldü

Düzce'nin İstanbul Caddesi'ndeki 'Basmacılar Çarşısı' olarak bilinen yere ilişkin tüm hukuki ve mülkiyet sorunları Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, 4 yıllık ısrarlı ve kararlı takibi sonucu aşıldı.
Düzce'de 1999 yılında yaşanan iki büyük depremin ardından yıkılan, hukuki ve mülkiyet sorunları nedeniyle 24 yıldır atıl vaziyette kalan 'Basmacılar Çarşısı'nda tüm sorunlar Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ısrarlı ve kararlı takibi sonucu giderildi.
74 hissedardan 73'ü ile uzlaşma sağlanarak başlatılan inşaat çalışmaları, anlaşma sağlanamayan hissedarın mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırması nedeniyle sekteye uğramıştı. 2 yıllık yoğun mücadele ve görüşmeler sonunda, mahkeme kararı ile sorunlu hisse satışa çıkarıldı ve Düzce Belediyesi bu hisseyi satın alarak, süreci kalıcı olarak çözüme kavuşturdu.
"24 yıllık sorunu çözdük"
Müjdeli haberi kamuoyu ile paylaşan AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçen 5 yıllık süreçte Düzce'nin kronikleşmiş, çözülemeyen ne kadar sorunu varsa hepsine el attıklarını belirterek "Hepsini çözmeye çalıştık. Bunlardan birisi de İstanbul Caddesi'nde bulunan ve depremde yıkılan Basmacılar Çarşısı'nın olduğu yerdir. 24 yıldır yapılamamıştı. Bu sorunu çözmek için bu davaya bakan avukatı en az 100 defa aradım, hissedarlarla görüştüm. Bir kişi hariç, sorunu tam çözdük, temel atıp çalışacağız. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Onu çözdük, ikinci hamlede yine bir yürütmeyi durdurma kararı geldi. Yaklaşık 4 yıldır bu sorunu çözmeye uğraşıyoruz. Daha bugün uzlaşmak istemeyen hissedarların açık artırmaya çıkan hisselerinin tamamını belediye olarak biz satın aldık. Dolayısıyla sorun çözülmüş oldu. İnşallah kısa süre içinde orada inşaatı başlatacağız. 24 yıllık sorunu engellemelere rağmen, karşı durmalara rağmen çözdük. Sabrın ve kararlılığın sonucu. Bu uzayan süreç bizim hayrımıza oldu. Milli Emlak Müdürlüğü de kendisine ait yüzde 50 hisseyi bilabedel bize devretti. Alttaki giriş katı, bodrum ve 1. kat hissedarların dükkan ve ofisleri olacak. Diğer 2 katına, toplam 100 metrekare bir kütüphane yapacağız. Aynı anda 220 öğrencinin ders çalışabileceği muhteşem bir kütüphane yapıyoruz. Bu şehirde kronikleşmiş ve çözülememiş ne kadar sorun varsa hepsini çözmeye kararlıyız. Bundan emin olun. Yaparsak biz yaparız, çözülemeyen sorunları biz çözeriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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