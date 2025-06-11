Düzce\'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.16'da Yığılca ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 17,81 kilometre derinliğinde olan deprem, çevrede hissedildi.

Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - DÜZCE