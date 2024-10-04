Düzce'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Düzce'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Düzce\'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanların korunması gerektiğini vurgulayarak, 'Dünya onların da evidir' temasıyla birliktelik mesajı verdi.

04.10.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Tabiatın dengesinin korunması için hayvanların korunması şart" dedi.

Oda Başkanı Şerif Ali Karanfil 4 Ekim dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları koruma günün bu yıl 'Dünya onların da evidir' teması ile kutlandığını belirterek "Bu yaşam ortaklarımızın biz insanoğlundan bekledikleri, yaşayacak kadar yemek-su, dışlanmamak, sevilmek ve güvenli bir bakıştır. Yaşam haklarına saygı duyulmayan, horlanan, sahipsiz, terk edilmiş ve bakımsız hayvan topluluğu içimizin derin bir yarası olmalıdır. Yeni düzenlemenin içinde nüfusu 25 binin altında kalan belediyelerin hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirmemiş olması ülkemizde 10 milyon, Düzce'de 10 bin civarında olan sahipsiz hayvan için yeni hayvan bakımevlerine ihtiyacın, mevcutlarının kapasitesinin artırılması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir ki bu da on katı daha bakımevi anlamına gelmektedir. Temel Sağlık Hizmetleri'ne ulaşmış yaşam haklarına saygı duyulan hayvanların varlığını gördüğümüz bir dünya ve Türkiye özlemiyle 'Dünya onların da evidir' diyerek 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kutluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika

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