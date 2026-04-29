Düzce\'de 7. akıllı durak hastane önüne konuldu

Düzce Belediyesi tarafından inşa edilerek belirli noktalara yerleştirilen Akıllı Durak uygulamasının yedincisi Muncurlu Atatürk Devlet Hastanesine önüne konuldu. Öz kaynaklarla inşa edilen ve mevsim şartlarına uygun bekleme alanları sunan Akıllı Durak uygulamaları muhtelif noktalarda devam edecek.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde öz kaynaklarla üretilen Akıllı Durakların inşası şehrin muhtelif noktalarında devam ediyor. Hurda konteynerlerin geri dönüşümü ve öz kaynaklarla inşa edilen duraklar, mevsim şartlarına uygun bekleme alanları sunarken şarj istasyonları, ücretsiz internet gibi imkanlara da sahip. Modern, teknolojik ve korunaklı Akıllı Durak uygulamaları yolcuların konforu için özel olarak tasarlanıyor, talepler ihtiyaçlar değerlendirilerek belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Daha önce Saatçigil Caddesi, Üniversite Kavşağı, Diş Hastanesi Mevkii, Güzelbahçe ve Çamlıevler Mahalleleri ile Kervan Mevkiine yerleştirilen Akıllı durakların yedincisi Muncurlu Devlet Hastanesi mevkiine kurularak hizmete hazır hale getirildi. - DÜZCE