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Düzce'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu, Aramalar Sonucunda Bulundu - Son Dakika
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Düzce'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu, Aramalar Sonucunda Bulundu

Düzce'nin Muradiye Mengencik köyünde yaşayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Uğur Kırmızıtaş, evinden ayrıldıktan sonra uzun süre dönmedi. Ailesi jandarmaya başvurarak kayıp bildirimi yaptı. Havadan ve karadan yapılan aramalar sonucunda yaşlı adam, evine 25 kilometre uzaklıkta bulunarak ailesine teslim edildi. Uğur Kırmızıtaş, çarşıya yürüyerek gittiğini ve Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunarak ailesine teslim edildiğini söyledi. Ailesi ise devletin ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla babalarını sağ salim buldukları için minnettar olduklarını belirtti.

Düzce\'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu, Aramalar Sonucunda Bulundu
04.01.2024 - 16:51,
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Düzce'de alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuş, havadan ve karadan yapılan aramalar sonrasında evine 25 kilometre uzaklıkta bulunup çocuklarına teslim edilmişti. Yaşlı adam evden yürüyerek çarşıya gittiğini, kalıcı konutlar bölgesinde bulunarak ailesine teslim edildiğini söyledi.

Dün Düzce'nin Muradiye Mengencik köyündeki ikametinden sabah saatlerinde ayrılan 83 yaşındaki Uğur Kırmızıtaş, eve uzun süre dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusu yaptı. Harekete geçen ekipler, alzheimer hastası yaşlı adam için seferber oldu. 277 kişinin katıldığı arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem de karadan sürdürüldü. Yaşlı adam ise akşam saatlerinde evinden 25 kilometre uzaklıkta Kalıcı Konutlar bölgesinde vatandaşların ihbarı ile bulundu. Eve dönmesinin ardından İHA mikrofonlarına konuşan Uğur Kırmızıtaş, "Çarşıya doğru yürüyerek gittim. Kaybolmadım akşam döndüm. Beni kalıcı konutlarda buldular ve aileme teslim ettiler" ifadelerinde bulundu.

"Devletimiz sağ olsun"

Babasının kaybolduğunu iş yerindeyken öğrenen Hakan Kırmızıtaş, "İş yerindeyken saat 13.00 gibi bana haber geldi. Abim babamın saat 10.00 gibi evden çıktığını ve bir daha gelmediğini söyledi. Akşam saatlerinde ekiplerin yardımıyla babamı bulduk. Devletimizden, asayiş ile arama kurtarma ekiplerinden, aramaya gelen herkesten Allah razı olsun. Onlar sayesinde babam bulundu. Allah devletimize zeval vermesin. Babam konutlarda köyümüzden biri görerek muhtara haber vermiş. Muhtar, abimle birlikte babamı alıp geldiler. Babam sağ salim bulundu. Allah kimseye böyle bir kayıp yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir durum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce'de Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu, Aramalar Sonucunda Bulundu - Son Dakika


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