Düzce'de Çiftçilere Fide ve Sulama Sistemi Desteği - Son Dakika
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Düzce'de Çiftçilere Fide ve Sulama Sistemi Desteği

Düzce\'de Çiftçilere Fide ve Sulama Sistemi Desteği
13.06.2026 11:44
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Düzce'de Üzümsü Meyveler Projesi kapsamında çiftçilere fide ve damla sulama sistemi dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında çiftçilere fide ve damla sulama sistemi dağıtımı yapıldı.

Düzce'de tarımsal çeşitliliği artırmak ve yerel üreticileri ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Üzümsü Meyveler Mali Destek Projesi kapsamında fide ve damla sulama sistemi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Makas, Düzce'nin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek "Düzce, verimli topraklarıyla büyük bir tarımsal potansiyele sahip. Üzümsü meyveler projesi, modernizasyonu ve yüksek gelir getiren ürün çeşitliliğini hedefleyen çok vizyoner bir adımdır. Dağıtımını yaptığımız bu kaliteli fideler ve sulama sistemleri, devletimizin çiftçisine olan desteğinin somut bir göstergesidir. Düzce'yi tarımda marka kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Milletvekili Ayşe Keşir projenin ekonomik ve sosyal etkilerine değinerek "Üzümsü meyveler, katma değeri yüksek ve dar alanlardan maksimum gelir getiren stratejik ürünlerdir. Bu proje sayesinde Düzce'mizde hem yeni istihdam alanları açılıyor hem de çiftçimizin refah düzeyi yükseliyor. Özellikle kadın üreticilerimizin ve genç çiftçilerimizin modern tarım destekleriyle toprağına sahip çıkması çok kıymetli" ifadelerinde bulundu.

Sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yapan Milletvekili Ercan Öztürk ise "Kaliteli fide seçimi ve su tasarrufu sağlayan damla sulama altyapısı, modern tarımın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bizler Düzce genelinde çiftçimizin maliyetlerini düşürecek, pazar değerini artıracak her projenin Ankara'da ve yerelde takipçisiyiz. Çiftçimizin toprağa döktüğü alın terinin karşılık bulması adına her zaman yanlarındayız. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, yerel idare olarak üretime tam destek verdiklerini belirterek şunları aktardı; "İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremiz olarak bütçemizi planlarken önceliğimizi her zaman Düzce'nin üretimine ve çiftçisine veriyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile kurduğumuz bu güçlü koordinasyon sayesinde, kaynaklarımızı doğrudan üretime dokunan projelere dönüştürüyoruz. Çiftçilerimizin modern sistemlerle daha az maliyetle daha çok verim alması en büyük temennimizdir."

Protokol konuşmalarının ardından Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden yararlanan çiftçilere teknik detaylar hakkında bilgi paylaştı. Tören, protokol üyeleri ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından hak sahibi çiftçilere üzümsü meyve fideleri ile damla sulama borularının teslim edilmesiyle devam etti.

Tören, üreticilerle birlikte çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Çiftçilere Fide ve Sulama Sistemi Desteği - Son Dakika

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