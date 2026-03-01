Düzce'de Dürüst Vatandaş Takdir topladı - Son Dakika
Düzce'de Dürüst Vatandaş Takdir topladı

Düzce\'de Dürüst Vatandaş Takdir topladı
01.03.2026 09:53
Yolda bulduğu yüklü para ile dolu çantayı polise teslim eden Serdal Şahin, örnek bir davranış sergiledi.

Düzce'de sokakta bulduğu ve içinde yüklü miktarda para olan çantayı polise teslim eden vatandaş, örnek davranışıyla takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde iftara kısa bir süre kala yolda yürüyen Serdal Şahin, sahipsiz bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda para olduğunu fark eden Şahin, vakit kaybetmeden Çatana Polis Merkezi'ne giderek durumu ekiplere bildirdi. Çantayı görevlilere teslim eden Şahin, paranın sahibinin bulunmasını talep etti.

Şahin'in bu duyarlı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda çantanın Ramazan Dal'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından polis merkezine davet edilen Dal'a, kaybettiği çantası ve parası eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan Dal, örnek davranışından ve dürüstlüğünden dolayı Serdal Şahin'e teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

