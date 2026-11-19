DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İshak Şengüloğlu, "152 ihracatçı üyemiz ile 161 farklı ülkeye yıllık 2 Milyar Doların üzerinde ihracat yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ekim ayında yeni bir ihracat rekoru kırıldı. Buna göre ürün ihracatı geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 8,1 artış göstererek 25,9 milyar Dolara ulaştı. Düzce'de ise geçen yılın ekim ayına göre bu yıl ekim ayında ihracat yüzde 61,38 artarak 268 milyon 973 bin 496,84 Dolar olarak gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İshak Şengüloğlu, 503'ü sanayici olmak üzere 5 bin 193 üye ile ülkemizin ihracatına önemli katkılar sağladıklarını belirterek "152 ihracatçı üyemiz ile 161 farklı ülkeye yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Düzce olarak üretmeye, katma değer sağlamaya ve istihdamı artırmaya devam ediyoruz. Bu yıl Ekim ayında ülkemiz genelinde yüzde 8,1 ihracat artışı olarak 25,9 milyar dolarlık bir hacim ortaya çıkarken ilimizde bu oran yüzde 61,38 artış göstererek 268 milyon 973 bin 496,84 Dolar olarak yansımıştır. İlimiz Ticaret Bakanlığı verilerine göre en çok ihracat yapan iller arasında 22. sırada yer almaktadır. Düzce'de üreten ve Düzce'nin gelişimine katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.