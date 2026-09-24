Düzce\'de ekonomi çalıştayı 5 masada toplandı, \'4T 1S\' vizyonu belirlendi

Düzce'nin ekonomik geleceğine yönelik stratejilerin ele alındığı Düzce Ekonomi Çalıştayı'nda, tarımdan turizme, lojistikten sanayi ve inovasyona kadar 5 farklı başlıkta çalışma yürütüldü.

Düzce'nin ekonomik geleceğine yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Düzce Ekonomi Çalıştayı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve MÜSİAD Düzce Şubesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, kentin ekonomik gelişimine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Çalıştaya; Düzce Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Özel İhracat Daire Başkanı Ahmet Numan Özyurt, paydaş kurumların temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Düzce için "4T 1S" vizyonu

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, çalıştayın Düzce'nin iktisadi geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Bıyık, Düzce'nin önümüzdeki dönem vizyonunu "4T 1S" olarak belirlediklerini ifade ederek, tarım, turizm, taşımacılık, ticaret ve sanayi alanlarında orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını söyledi.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların Düzce'nin ekonomik yol haritasına katkı sağlayacağını belirten Bıyık, elde edilen sonuçlar doğrultusunda önümüzdeki süreçte Ekonomi Zirvesi programının hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Açılış bölümünde ayrıca Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Özel İhracat Daire Başkanı Ahmet Numan Özyurt katılımcılara hitap etti.

Ekonomi 5 ayrı masada ele alındı

Çalıştayın devamında katılımcılar, belirlenen başlıklar doğrultusunda 5 ayrı çalışma masasında bir araya geldi.

Masalarda; Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm ve Doğa/Eko-Turizm, Taşımacılık ve Lojistik

Ticaret ve Girişimcilik, Sanayi, İnovasyon ve İstihdam başlıkları ele alındı.

Kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yer aldığı gruplarda Düzce ekonomisinin mevcut durumu değerlendirilirken, kentin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik önerilerde masaya yatırıldı.

Çalışmaların sonunda her grubun değerlendirmeleri rapor haline getirilerek, Düzce'nin ekonomik geleceğine yönelik gerçekleştirilecek Ekonomi Zirvesi için önemli bir altyapı oluşturuldu.