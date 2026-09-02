Düzce'de eski hükümlü ve yükümlülerin istihdamı için iki iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Düzce'de eski hükümlü ve yükümlülerin istihdamı için iki iş birliği protokolü imzalandı

Düzce\'de eski hükümlü ve yükümlülerin istihdamı için iki iş birliği protokolü imzalandı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına kazandırılması ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Protokoller kapsamında, uygun iş alanlarına yönlendirme, eğitim çalışmaları ve filografi kursu düzenlenmesi hedefleniyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına kazandırılması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumsal uyumlarının güçlendirilmesine yönelik iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan ilk protokol ile eski hükümlü ve yükümlülerin çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesi, iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda uygun iş alanlarına yönlendirilmesi ve istihdam süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Protokol kapsamında ayrıca yükümlü ve eski hükümlülerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitim çalışmalarının desteklenmesi, kalfalık, ustalık ve diğer mesleki yeterlilik süreçleri hakkında bilgilendirilmeleri ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Protokol, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından imzalanırken, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş'te hazır bulundu.

İkinci protokol ile ise Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen yükümlülülere yönelik filografi kursu düzenlenmesi kararlaştırıldı. Kurs kapsamında yükümlülerin dikkat, odaklanma, sabır, öz disiplin ve el becerilerinin geliştirilmesi; üretim süreçlerine katılarak özgüvenlerinin desteklenmesi ve meslek edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ticaret Ve Sanayi Odası, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de eski hükümlü ve yükümlülerin istihdamı için iki iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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