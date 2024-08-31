Düzce'de Göletlere 35 Bin Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı - Son Dakika
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Düzce'de Göletlere 35 Bin Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı

Düzce\'de Göletlere 35 Bin Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024 yılı su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Düzce'de göl ve göletlere 35 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Balıklandırma projesi ile su kaynakları zenginleşiyor.

31.08.2024 09:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024 yılı su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Düzce'de göl ve göletlere 35 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Düzce'de balıklandırma projesi ile su kaynakları zenginleşiyor. Düzce'de göl ve göletlere 35 bin adet savan balığı bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balıklandırma programının başarıya ulaşması ve sürdürülebilir bir gelecek için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine, en az bir kez üremesine ve izin verilen yasal boyutların altında kalan balıkların avlanılmamasının oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Düzce'de bakanlıkça belirlenen; 1 tane Merkez ve 3 tanesi Kaynaşlı ilçesinde bulunan Çamlıpınar Göleti 5 bin, Korugöl'e 5 bin, Topuk Göletine 20 bin ve Torkul Gölüne 5 bin balık yavrusu bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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