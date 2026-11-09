Düzce\'de İbrahim Ergüder başkanlığındaki toplantıda asayiş çalışmaları ele alındı

Düzce'de İbrahim Ergüder başkanlığındaki toplantıda asayiş çalışmaları ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında kent genelindeki asayiş hizmetleri ve önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan faaliyetler ele alındı. İbrahim Ergüder başkanlığındaki toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki asayiş çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde, kent genelinde yürütülen asayiş hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde sürdürülen asayiş hizmetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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