Düzce\'de imam hatip lisesi öğrencileri Efteni Gölü\'nde 35 kişilik ekiple kuş gözlemledi

Düzce'de Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve Sulak Alanı'nda düzenlenen kuş gözlemi etkinliğinde farklı kuş türlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, Efteni Gölü'nün biyolojik çeşitliliğini tanımak ve sulak alanların ekolojik önemini kavramak amacıyla kuş gözlemi etkinliğine katıldı. İskele Mevkii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kuş türlerini doğal yaşam alanlarında gözlemledi. Müdürlük personelinin de katıldığı 35 kişilik ekip, gözlem sırasında yalı çapkını, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kaşık gaga, elmabaş patka, boz ördek, ak balıkçıl, küçük batağan, saz delicesi, pasbaş patka ve kız kuşu türlerini gözlemledi.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, Efteni Gölü'nün kuşlar ve sulak alan ekosistemi açısından taşıdığı önemi yerinde öğrenme imkanı buldu. Farklı kuş türlerini doğal ortamlarında inceleyen öğrenciler, türlerin özelliklerini karşılaştırarak bölgedeki biyolojik çeşitliliği daha yakından tanıdı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen kuş gözlemi etkinliğiyle öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.