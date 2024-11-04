Düzce\'de Kadın Girişimcilere Destek Protokolü

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında Tarımda Kadın Eli Projesi konusunda iş birliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Protokol imza törenine, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay katıldı. İmzalanan protokol ile Tarımda Kadın Eli projesinin daha fazla kitlelere ulaşması, ortak eğitimler düzenlenmesi, katılımcıların sertifikalandırılması gibi birçok konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'yle çalışacaklarını belirten Erdoğan Bıyık, imzalanan protokolün Kadın Girişimcilere ve Düzce'ye hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE