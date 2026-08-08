Düzce’de karayolları misafirhanesi hizmete girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kaynaşlı Otoyol Bakım İşletme Şefliği bünyesinde hizmete alınan misafirhane hizmete girdi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Karayolları Kaynaşlı Misafirhanesi'ni ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu. Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve protokol üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Vali Makas, yerel imkanlarla restore edilerek hizmete açılan tesis hakkında İşletme Şefi Ahmet Dulkadir'den bilgi aldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kaynaşlı Otoyol Bakım İşletme Şefliği bünyesinde faaliyet gösteren misafirhaneyi gezen Vali Makas, tesisin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.