Düzce\'de Karla Mücadele Ekiplerine Moral Ziyareti ve İkram

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gündüz demeden sahada çalışan karla mücadele ekibine sıcak çay ve poğaça ikram edildi.

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Belka İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Bahçeşehir Koordinasyon Merkezi'nde görevli karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Gece gerçekleşen ziyarette Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Fatih Yalçın da ekiplere eşlik etti. Mücadele ekiplerinin, karlı ve zorlu hava şartlarına rağmen Düzce'nin dört bir yanındaki çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi alındı. Görev başındaki karla mücadele personeline, özverili çalışmalarından ötürü teşekkür edilerek destek mesajları verildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de sahadaki karla mücadele ekiplerini unutmadı. Ekiplerin görev noktalarına yapılan ziyaret sırasında, karla mücadeleye devam eden personele sıcak çay ve poğaça ikram edildi. Bu iç ısıtan jest, zorlu çalışma şartlarında görev yapan çalışanlara moral kaynağı oldu. - DÜZCE