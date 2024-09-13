Düzce'de Konut Hak Sahiplerine Teslim Tarihi Duyurusu - Son Dakika
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Düzce'de Konut Hak Sahiplerine Teslim Tarihi Duyurusu

Düzce\'de Konut Hak Sahiplerine Teslim Tarihi Duyurusu

Düzce Valiliği, Cumayeri ilçesinde konut çıkan hak sahiplerinin 30 Ekim 2024 tarihine kadar konutlarını teslim alması gerektiğini açıkladı. Aksi taktirde hak sahipliği sona erecek.

13.09.2024 21:45  Güncelleme: 21:58
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Düzce Valiliği, Cumayeri ilçesinde konut çıkan hak sahiplerinin konutları 30 Ekim 2024 tarihine kadar teslim alması gerektiğini, almadıkları taktirde hak sahipliğinin sona ereceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "23 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem afeti ve çeşitli tarihlerde meydana gelen sel/ su baskını ve heyelan afetleri nedeniyle, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahibi kabul edilen 70 ailenin konutları Cumayeri Belediyesi Konferans Salonunda 11 Eylül 2024 tarihinde çekilen Noter kurası ile belirlenmiştir. Söz konusu kura çekimi sonucunda adlarına konut isabet eden hak sahipleri, konutlarını 16 Eylül 2024 ile 30 Ekim 2024 tarihleri arasında (45 gün) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden veya Cumayeri Çevrik Mahallesinde TOKİ konutlarındaki teslim ofisinden teslim almaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde konutlarını teslim almayanların, 7269 sayılı Kanun'un 40. Maddesindeki borçlanmasını yapmış olmasına rağmen binayı bakanlıkça mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliği kendiliğinden sona erer hükmü gereği işlem yapılacaktır. Hak sahiplerine duyurulur" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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