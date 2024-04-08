Düzce\'de Kuaför ve Berberlerde Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı öncesi Düzce'de ki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen Düzceli vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Muhammet Tanış, "Ramazan Bayramı'na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum" diye konuştu. - DÜZCE