Düzce\'de camiler doldu taştı

Kurban Bayramı namazı Düzce genelindeki tüm camilerde yoğun katılımla eda edildi. Şehir merkezindeki Merkez Büyük Camii'nde binlerce vatandaş saf tutarak bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce'de sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar camilere akın etti. Kent genelindeki tüm camilerde bayram namazı yoğun katılımla eda edilirken, şehir merkezinde bulunan Merkez Büyük Camii'nde binlerce kişi aynı safta buluştu. Bayram namazı öncesinde vatandaşlar cami avlularını doldururken, hutbe ve duaların ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşadı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere evlerinin ve kesim alanlarının yolunu tuttu. Düzce'de bayram boyunca güvenlik ve belediye ekiplerinin de sahada görev yaptığı öğrenildi. - DÜZCE