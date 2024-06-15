Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 Bin Büyük, 3 Bin 500 Adet Küçükbaş Hayvan Kesimi Yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 Bin Büyük, 3 Bin 500 Adet Küçükbaş Hayvan Kesimi Yapılacak

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre, Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 bin büyük, 3 bin 500 adette küçükbaş hayvan kesimi yapılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan satış yerlerinden sağlıklı hayvan temin edilmesi ve muhtemel salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

15.06.2024 09:52
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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden derlenen bilgilere göre, Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 bin büyük, 3 bin 500 adette küçükbaş hayvan kesimi yapılması öngörülüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurban Hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan tüm önlemler alındı. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan satış yerlerinden sağlıklı hayvan temin edilmesi ve iller arası muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlenmesi önemi çerçevesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede müdürlük verilerinden derlenen bilgilere göre, Düzce'ye diğer şehirlerden 3 bin adet büyükbaş hayvan ve bin 500 adet küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 4 bin 500 adet kurbanlık hayvanın giriş yaptığı belirlendi. Düzce'de ki mevcut hayvanlarla birlikte yaklaşık 9 bin büyükbaş ve 3 bin 500 adet küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilmesi öngörülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun "İl Müdürlüğümüz olarak yetiştiricilerimizin Kurban Bayramı'nı yakınları ve sevdikleriyle birlikte huzur ve güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirmesi için valilik koordinasyonunda müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünyaya öncelikle barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz ve tüm tarım sektörü çalışanlarının ve çiftçilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir Bayram geçirmelerini diliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 Bin Büyük, 3 Bin 500 Adet Küçükbaş Hayvan Kesimi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kurban Bayramı'nda 9 Bin Büyük, 3 Bin 500 Adet Küçükbaş Hayvan Kesimi Yapılacak - Son Dakika
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