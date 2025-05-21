Düzce\'de Müzeler Haftası Konuralp Antik Tiyatrosu\'nda Kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Müzeler Haftası, bu yıl Konuralp Antik Tiyatro'nun üst kısmında bulunan seyir terasında kutlandı.

Konuralp Antik Tiyatro, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan ile kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

Kazı çalışmalarının devam ettiği Antik Tiyatrosunun üst kısmında bulunan seyir terasında gerçekleştirilen müzeler haftası etkinliğinin ilk bölümünde Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan tarafından protokol üyelerine Konuralp'in tarihçesi ve müzenin kuruluşuna yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Programın ikinci bölümünde ise öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sunumu yapılırken, daha sonra ise coğrafi işaretli Konuralp Pilavı yapma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi ve yöreye ait hazırlanan yemeklerin ikramı gerçekleştirildi. - DÜZCE