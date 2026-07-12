Düzce\'de ORKÖY Kredisi Ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisinden faydalanan çiftçiler yerlerinde ziyaret edilip desteklerin sahada yansımaları incelendi.

ORKÖY Dairesi Başkanı Sinan Bilge Düzce'de orman köylüleriyle bir araya geldi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanı Sinan Bilge, Düzce'de ORKÖY kredilerinden yararlanan orman köylülerini yerinde ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sağlanan desteklerin sahadaki yansımaları incelenerek vatandaşların talep ve önerileri doğrudan dinlendi. - DÜZCE